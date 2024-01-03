Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, kariyeriyle ilgili flaş bir karara imza attı. TFF, 45 yaşındaki Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakarak Hakem Akademisi'nde VAR eğitim sorumlusu pozisyonunda göreve getirildiğini açıkladı.

"KALKAVAN KENDİ İSTEĞİYLE HAKEMLİK KARİYERİNİ SONLANDIRDI"

TFF'den yapılan açıklamada, ''Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

AKILLARA ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ GELDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması için TFF'den söz aldıklarını söylemişti. İşte Doğan'ın o sözleri; "Mete Kalkavan konusunda bize söz verilmişti o sözden sapma oldu. Ocak ayı içerisinde gerekenin yapılacağı sözü verildi.''