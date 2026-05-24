2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, klasik yay bireysel finallerinde bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 41 ülkeden 307 okçu mücadele etti.

Organizasyonda klasik yay kadınlar bronz madalya maçında milli sporcu Elif Berra Gökkır, Avusturyalı Elisabeth Straka ile karşılaştı. Gökkır, rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

Klasik yay kadınlar finalinde ise tarafsız sporcu Makhmudova Nurinisso, İspanyol Canales Elia'yı yenerek şampiyon oldu.

Klasik yay erkeklerde de milli sporcu Mete Gazoz, Fransız rakibi Baptiste Addis'i yenerek bronz madalya elde etti.

Klasik yay erkekler finalinde ise Hollandalı Willem Bakker, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek birincilik kürsüsüne çıktı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu verdi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
