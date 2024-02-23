Üye Girişi
Haberler

Mete Gazoz, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı olmak istiyor

Güncelleme:

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, gelecekte Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı olmak istediğini söyledi. Gazoz, disiplin, sevdiği işi yapma ve bir ekibin varlığının başarısının sırları olduğunu belirtti.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, gelecekte Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı olmak istediğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve 12 üniversitenin desteğiyle düzenlenen "Güney Kariyer Fuarı"na (GÜNKAF) katılan Mete Gazoz, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli okçu, düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, başarısının sırrının üç maddede saklı olduğunu belirterek, ilkinin disiplin olduğunu söyledi.

Motivasyon diye bir şeyin doğru olduğuna inanmadığını, başarıyı getirecek olan şeyin disiplin olduğunu ifade eden Mete Gazoz, şöyle konuştu:

"Moraliniz ne kadar kötü olursa olsun o gün ne yapmanız gerekiyorsa o işi yapmak zorundasınız. Disiplin bir numara. İkincisi sevdiğiniz bir işi yapmak çok önemli. Sevdiğiniz bir işi yaptığınız zaman zorlansanız bile çok kolay bir şekilde üstesinden gelebiliyorsunuz. Son olarak da bir ekibinizin olması. Çünkü ne kadar yetenekli olursanız olun ya da ne kadar çalışırsanız çalışın tek başınıza başarmanızın imkansız olduğu şeyler var. Mesela benim kazandığım olimpiyat şampiyonluğu tek başınıza antrenman yaparak, çalışarak, kendinizi geliştirerek kazanabileceğiniz bir şey değil. 'İmkansız diye bir şey yoktur diyorlar' ya, var arkadaşlar. Bu gerçekten imkansız."

"Aile size olumlu yaklaşırsa büyük bir avantaj oluyor"

Sporcu bir aileden gelmesinin kendisine nasıl yansıdığı sorusu üzerine Mete Gazoz, eski bir milli okçu olan babasının kendisini spor yapmak için zorlamadığını, hatta ok atmasını engellediği zamanların olduğunu belirtti.

Aile içindeki iletişim ve tutumun çok önemli olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Ailem 'Sen de sporcu olacaksın, okçu olacaksın' diye baskı yapsa mümkün değil okçu olmazdım. Başka bir spor yapardım. Aile size olumlu yaklaşırsa büyük bir avantaj oluyor." dedi.

Mete Gazoz, geleceğiyle ilgili şu anda herhangi bir kaygı ya da korku duymadığını vurgulayarak, başarıları elde etmeden önce de "Başarısız olursam, yarışmada istediğim sonucu elde edemezsem ne yaparım" diye hiç korkmadığını belirtti.

Okçulukta başarılı olacağını bildiğini, kendisine güveninin yüksek olduğunu dile getiren Mete Gazoz, "Milli takım kampında birlikte zaman geçiriyoruz. Takım atışlarında bir tık sorumluluk almam gerektiği zamanlar olabiliyor. O zamanlarda takım arkadaşlarımı ve arkamdaki teknik ekibi yüzüstü bırakma korkusu var. Ama kendimle ilgili bir endişem veya bir kaygım yok." açıklamasında bulundu.

Mete Gazoz, şampiyon olduktan sonra kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı okumasının ardından aşağıya indiği zaman artık şampiyon olmadığını, önünde bir sonraki şampiyonalar olduğunu belirterek, "Kürsüde kaldığınız sürece şampiyonsunuz. Madalyaya bakış açım bu. Hiçbir madalyaya bir anlam yüklemedim. Bu şekilde bakarsanız hep daha fazlası gelecektir. Hala çalıştığım için olimpiyat şampiyonu olduğumu anlamam çok uzun sürdü. Ülkeme döndüğüm zaman hayatım değişti, her şey çok farklı oldu." diye konuştu.

"Hayatta antrenör olmam"

Bu sporu yaparken en büyük önceliklerinin veri toplamak olduğunu anlatan Mete Gazoz, antrenman, koşu, sabah yorgunluğunun durumunun dahi verisinin tutulduğunu söyledi.

Toplanan veriler eşliğinde önlerindeki turnuvaya daha gerçekçi bakabildiklerinin altını çizen Mete Gazoz, "Sporcu bu şartları sağlayabilirse turnuvayı kazanabilir. Bir turnuvayı kazanmak için 30 puan üzerinden, 28 atman gerekiyorsa ve sen antrenmanda 26 atıyorsan zaten o turnuvayı kazanamazsın. Gerçekçi bakıyoruz. Daha fazla veri talep etmeye başladık. Tuvaletteki idrarımızın rengine bile bakılıyor ki vücudumuzun durumu belli olsun. Benim 12 Nisan 2027'de nerede olacağım ne yapacağım şu anda belli. Bu programı hocalar yapıyor, sizin tek işiniz antrenman yapmak oluyor. Bu işte en kolay bölüm aslında sporculuk." ifadelerini kullandı.

Gelecekte ne yapmak istediğiyle ilgili soru üzerine milli okçu, "Hayatta antrenör olmam. Okçulukta bu daha zor. İki şey yapmak istiyorum. Bir tanesi hiçbir şey yapmamak. Diğeri ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı olmak istiyorum." diye konuştu.

Söyleşinin sonunda, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Mete Gazoz'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Spor

Mete Gazoz Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tedbirsiz sevk ne demek, tedbirsiz sevkte ne oluyor? Rüyada balık görmek ne demek? Rüyada balık yemek, tutmak, yakalamak, temizlemek ne demek? Rüyada bebek görmek ne demek? Rüyada kız ver erkek bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada telefon görmek ne demektir? Rüyada telefon satın almak, telefon kaybetmek, telefon bulmak, telefonla konuştuğunu görmek ne anlama gelmektedir? Icardi ceza alacak mı? Mauro Icardi kaç maç ceza alacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor neden yok? 23 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 52. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 23 Şubat Yalı Çapkını 59. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title