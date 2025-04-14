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Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

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Milli okçumuz Mete Gazoz, ABD'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk ayağında erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya elde etti. Türkiye'den 8 sporcunun katıldığı organizasyonda Gazoz, finalde Alman Florian Unruh'a karşı 7-3'lük skorla ikinci oldu.

Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenen ilk ayağına katılan milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Florida eyaletindeki Polk County'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 8 sporcu mücadele etti.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Mete, erkekler klasik yay finalinde karşılaştığı Alman Florian Unruh'a 7-3 yenilerek 2'nci oldu.

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Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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