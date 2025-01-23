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Mete Gazoz'dan Avrupa ve Dünya Şampiyonası Hedefleri

Mete Gazoz'dan Avrupa ve Dünya Şampiyonası Hedefleri
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Milli okçu Mete Gazoz, Samsun'da düzenlenecek Salon Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedeflerken, 2025 Dünya Şampiyonası'nda da dünya şampiyonu olmayı arzuladığını açıkladı. Gençlerin okçuluğa olan ilgisini artırmaktan mutluluk duyduğunu belirten Gazoz, antrenman ve disiplinin önemine dikkat çekti.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Samsun'da düzenlenecek Salon Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanmayı hedeflediklerini, Güney Kore'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da yeniden dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Milli okçu Mete Gazoz, AA muhabirine, 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından 4 yıllık yeni olimpiyat sürecinin başladığını söyledi. Olimpiyat sürecinde ilk büyük turnuvanın Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Salon Avrupa Şampiyonası olduğuna işaret eden milli okçu, "Avrupa Şampiyonası'nda mesafe 18 metre, olimpiyatlardaki mesafe ise 70 metre ama yarışma tecrübesi, takım tecrübesi olarak çok kıymetli bir yarışma. Bol madalyalı bir Avrupa Şampiyonası geçmesini bekliyorum." dedi.

Mete Gazoz, 2025 yılının ana hedef yarışmasının eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu vurgulayarak, "Bu şampiyonaya kadar yine arada birçok turnuva olacak. O turnuvalarda toplayabileceğimiz kadar madalya toplayacağız. Dünya Şampiyonası'nda ise bir önceki şampiyonada olduğu gibi dünya şampiyonu olup ülkemize dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Gençlerin beni örnek almasından dolayı mutluyum"

Türkiye'de son yıllarda okçuluğa ilginin arttığına dikkati çeken Mete Gazoz, şunları kaydetti:

"Gençlerin beni örnek almasından dolayı mutluyum. Ben, bu işin ön tarafında gözüken insanım. Bu işin arkasında ise antrenörlerimiz, federasyonumuz yoğun çalışma yapıyor. Ben sadece bana söz hakkı verildikçe aldığımız başarıları nasıl yaptığımızı anlatmaya çalışıyorum. Gençlerimizin de hoşuna gidiyor ve okçuluğa başlıyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey, çünkü benden sonra gelecek okçuların da başarılar elde etmesi lazım. O zaman bizim şampiyonluklarımızın bir kıymeti olacak. Gençlere tavsiyem, okçuluğu sevgi ile yapmalarıdır. Sevgiyle bu iş yapılırsa çok keyifli ve eğlenceli oluyor. Disiplinli bir şekilde antrenmanlarını yaparlarsa süreç içinde mutlaka başarılı olacaklardır."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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