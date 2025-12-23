Haberler

Eski futbolcu Mesut Özil, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü ziyaret etti

AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü makamında ziyaret etti. Buluşmaya diğer önemli isimler de katıldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi,eski futbolcu Mesut Özil ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül bir araya geldi.

Federasyonun açıklamasına göre Özil, Akgül'ü makamında ziyaret etti. Buluşmada Özil'in yanı sıra DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, Ümraniyespor Kulübünün başkanı Ömür Aydın ve başkan yardımcısı Oğuz Gündüz'ün de yer aldığı da kaydedildi.

