Mesut Özil isyan etti: Yok sayılmak beni çok kırdı
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil hayal kırıklığı yaşıyor. Mesut yakın çevresine, "Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den sitem geldi. 1 aydır kadro dışı olan Mesut, yakın çevresine içini döktü.
"YOK SAYILMAK ÜZDÜ"
Fanatik'teki habere göre Mesut yakın çevresine, "Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Umarım yönetim tarafından en kısa sürede affedilirim" dedi.
GELİŞME OLMADI
Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncunun durumunu görüşmek için İstanbul'a gelmişti. Ancak herhangi bir sonuç çıkmadı.
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