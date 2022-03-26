Taraftar "Keşke gelmeseydi" diyecek! Mesut Özil ayrılmak için dünyaları istedi

Dünya starı olarak geldi, kayıp yıldız gibi söndü. Fenerbahçe'de Mesut Özil serüveni sona erdi. 25 Ocak 2021'de "Gel beraber mesut olalım" şarkısıyla tüm dünyanın konuştuğu transfere imza atan sarı-lacivertliler, umduğunu bulamadı. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı bırakılan Özil, sezon sonunda kariyerine ABD'de devam edecek. Özil'in "Antrenman saatini sormak için aradım 'Gelmene gerek yok' dediler" diye yaptığı açıklama dikkat çekti.

TÜM ALACAKLARINI İSTEDİ

Özil'in "Çocukluk aşkım" dediği çubuklu formayla sahadaki performansı baştan sona hep tartışıldı. Geçen sezonun ikinci yarısında 11 maçta 723 dakika oynayan yıldız 10 numara, sadece 1 asist üretmişti. Bu sezon 26 resmi maçta 1521 dakika süre alan gurbetçi oyuncu, 9 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Mesut ayrılmak için kontrat süresinin bitim tarihi olan Haziran 2024'e kadar olan tüm alacaklarını talep etti.

"TİCARETİ BIRAK"

Başkan Ali Koç, Özil ile Fenerbahçe'nin arasındaki kopukluğun sinyalini vermişti. Koç, "Mesut, ticari hayatından çok aklını sahaya vermeli" ifadesini kullanmıştı. Fiziksel sorunlar yaşayan Mesut, ilk 11'de olmadığını öğrendiği bazı maçların kadrosunda yer almak istememişti.

"ASLOLAN FENERBAHÇE"

Mesut, dün sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör İsmail Kartal'a göndermede bulundu. Milli ara nedeniyle Almanya'ya giden Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir" paylaşımını yaptı.

12 MİLYON EURO

Mesut Özil'in Fenerbahçe'den yaklaşık 12 milyon euro alacağı var. Bu ücret Türk Lirası cinsinden yaklaşık 200 milyon liraya denk geliyor.