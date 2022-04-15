Mesut Özil ile ipler kopuyor! Görüşme tarihi resmen netleşti

Sarı-Lacivertliler'in geçen sezonun devre arasında büyük hayallerle kadrosuna kattığı Mesut Özil'le yolları ayırması an meselesi. Fenerbahçe'nin gösterdiği tutum Mesut Özil cephesini harekete geçirdi.

"ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL"

Erol Bulut ve Vitor Pereira ile problem yaşayan Mesut Özil, aynı sorunu İsmail Kartal'da da yaşadı. Özil'in Kartal'a çıkışlarından sonra Başkan Koç'un da tahammülü kalmadı. Yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Başkan Ali Koç, "Mesut'un dediği gibi aslolan Fenerbahçe. Bu iş artık çocuk oyuncağı değil" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Koç, Vitor Pereira döneminde de, "Artık saha dışındaki ticari olayları bırakıp saha içine odaklanması gerekiyor" açıklaması yapmıştı.

18 NİSAN'DA MASAYA OTURULACAK

Vole'nin haberine göre; tecrübeli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, 18 Nisan'da İstanbul'a gelip Mesut'un durumunu görüşecek. Fenerbahçe, Mesut'la yolları ayırmak istiyor. Ancak Mesut'un nasıl bir tavır sergileyeceği meçhul.