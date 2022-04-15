Mesut Özil ile ipler kopuyor! Görüşme tarihi resmen netleşti - Haberler

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Mesut Özil ile ipler kopuyor! Görüşme tarihi resmen netleşti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'de Mesut Özil defteri kapanıyor. Başkan Ali Koç'un, "Kadro dışı bırakıldı, bu iş artık çocuk oyuncağı değil" açıklamasından sonra Mesut cephesi harekete geçti. Mesut'un menajeri, 18 Nisan'da Fenerbahçe ile masaya oturacak.

Sarı-Lacivertliler'in geçen sezonun devre arasında büyük hayallerle kadrosuna kattığı Mesut Özil'le yolları ayırması an meselesi. Fenerbahçe'nin gösterdiği tutum Mesut Özil cephesini harekete geçirdi.

Mesut Özil ile ipler kopuyor! Tarih resmen netleşti

"ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL"

Erol Bulut ve Vitor Pereira ile problem yaşayan Mesut Özil, aynı sorunu İsmail Kartal'da da yaşadı. Özil'in Kartal'a çıkışlarından sonra Başkan Koç'un da tahammülü kalmadı. Yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Başkan Ali Koç, "Mesut'un dediği gibi aslolan Fenerbahçe. Bu iş artık çocuk oyuncağı değil" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Koç, Vitor Pereira döneminde de, "Artık saha dışındaki ticari olayları bırakıp saha içine odaklanması gerekiyor" açıklaması yapmıştı.

Mesut Özil ile ipler kopuyor! Tarih resmen netleşti

18 NİSAN'DA MASAYA OTURULACAK

Vole'nin haberine göre; tecrübeli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, 18 Nisan'da İstanbul'a gelip Mesut'un durumunu görüşecek. Fenerbahçe, Mesut'la yolları ayırmak istiyor. Ancak Mesut'un nasıl bir tavır sergileyeceği meçhul.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mesut Özil, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Dr.Kimbel:

ben size zamanında yazdım Mesut artık işe yaramıyor almayın boşu boşuna bu kadar paranızı harcamayınız zaten Mesutu kimse almaz kazandığı para yeter

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