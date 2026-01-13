Haberler

Mesut Özil: Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin kazanmasına çok mutlu oldum

Güncelleme:
Eski futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, takımın gelecekte de başarılar elde etmesini istedi.

ESKİ futbolcu Mesut Özil, "Ben bir Fenerbahçeli olduğum için Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin almasına çok mutlu oldum" dedi.

Eski futbolcu Mesut Özil, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Süper Kupa şampiyonluğunun devamının gelmesi temennisinde bulunan Özil, "Ben bir Fenerbahçeli olduğum için Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin almasına çok mutlu oldum. İnşallah devamı gelir. Takıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

