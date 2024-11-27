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Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt

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Eski futbolcu Mesut Özil, TFF başkanlığına aday olacağı iddialarını reddetti. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve hedefinin Türkiye'de akademi kurmak olduğunu belirten Özil, "Benim adıma çok reklam yapan var. Hepsi yalan hikaye. Benim hedefim Türkiye'de akademi kurmak ve yeni nesillerin elinden tutmak. İnşallah en kısa zamanda bu hedefe ulaşırım" dedi.

2023 yılında futbolu bırakan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olacağı iddialarına yanıt verdi.

"HEDEFİM AKADEMİ KURMAK"

GZT'ye konuşan Mesut Özil, açıklamasında, "Benim adıma çok reklam yapan var. Hepsi yalan hikaye. Benim hedefim Türkiye'de akademi kurmak ve yeni nesillerin elinden tutmak. İnşallah en kısa zamanda bu hedefe ulaşırım" dedi. Türkiye'de Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 2023 yılının mart ayında futbolu bırakmıştı.

Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

bu adamın başka işi gücü yokmu yaaa, zamanında alman gavurları için gop koştururken iyidi ama ve Türkiyeye karşı milli maçda gol atarken şimdi ne arıyor Türkiyede??? ??

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