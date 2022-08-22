Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye etti saati sosyal medyadan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'e üzerinde kendi imzasının da bulunduğu bir saat hediye etti. Özil bu saati sosyal medyadan hayranları ile paylaştı.

Fenerbahçe'nin geçen sene transfer ettiği ancak bekleneni verememesi sebebiyle sezon sonu Medipol Başakşehir'e katılan Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafından hediye edilen kol saatini kamuoyu ile paylaştı.

FENERBAHÇE İLE BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla 26'sına ilk 11'de başladığı 37 maçta 9 gol kaydetmişti. Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereria ile de sorunlar yaşayan Mesut, sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesini fesh etmişti. Daha sonra Başakşehir ile sözleşme imzalayan yıldız 10 numara, burada da istediği gibi başlayamadı.

BAŞAKŞEHİR'DE İLK MAÇI REZERV LİG'TE

Mesut Özil, Başakşehir formasıyla ilk maçını Rezerv Lig'te oynanan Kasımpaşa mücadelesinde giydi. Maçı 7-1 kaybeden turuncu-lacivertlilerde Mesut Özil maça 46. dakikada dahil olup, skor katkısında bulunamadı.