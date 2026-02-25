Haberler

Mesut Özil, Avcılar'daki iftar programında gençlerle buluştu

Güncelleme:
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mesut Özil, partisinin Avcılar ilçe başkanlığının düzenlediği iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde düzenlenen iftar programı öncesinde panelde konuşan Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerinde genellikle aile ve ileride yapılacak projeler hakkında konuştuklarını söyledi.

Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu çok sevdiğini, bazen futbolla ilgili de sohbet ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hiç aynı sahada futbol oynayamadığını, bunun olmasını çok istediğini ifade eden Özil, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız basketbolu da çok iyi oynuyor. Geçenlerde Shaquille O'Neal geldi ABD'den. Cumhurbaşkanı'mızın sporcu yeteneği çok fazla." diye konuştu.

Programa davet edildiği için teşekkür eden Özil, ramazanın mutluluk, huzur, birlik getirmesini temenni etti.

Panelde bir soru üzerine kadın futboluna çok olumlu baktığını kaydeden Özil, kadın futbolculara başarılar diledi.

Kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayan Özil, gençlerin yanında getirdikleri formaları imzaladı.

Özil, TFF Kadınlar 2. Ligi şampiyonu Avcılar Cihangirspor Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla da fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
