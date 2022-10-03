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Mesut Özil ameliyat oldu! Operasyon sonrası hasta yatağından son halini paylaştı

Spor Haberleri

Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil, fıtık ameliyatı oldu. Başarılı bir operasyon geçiren dünyaca ünlü futbolcu ameliyat sonrası odaya alınırken, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özil'in geçirdiği operasyon nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattıktan sonra sezon başında Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil'in yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Son olarak fıtık ameliyatı geçiren yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"

Fıtık ameliyatı geçirdikten sonra odaya alınan Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlarınız ve dualarınız için teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil ameliyat masasına yattı! Operasyon sonrası hasta yatağından son halini paylaştı

BAŞAKŞEHİR'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Medipol Başakşehir'le bu sezon 3 maça çıkan Mesut Özil, sadece 21 dakika sahada kalabildi. Özil, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.

Haberler.com - Spor

Başakşehir Mesut Özil Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Buna bu saatten sonra asgari ücret bile verip maça BİLE çıkarmam

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