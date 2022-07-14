Mesut Özil, 1+1 yıllığına Başakşehir'de

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdiren Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil ve yıldız futbolcunun yakınları katıldı.

Transferin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir ve benim için ayrı anlamı olan bir gün. Mesut Özil'i biraz önce antrenmanda Başakşehir formasıyla gördüğüm zaman şu aklıma geldi, 2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğim röportajda kendisiyle bir gün Başakşehir'de yollarımız kesişir demiştim, bugün o rüyanın gerçekleştiğini görüyorum. Mesut yanımda. Mesut'a, hoş geldin diyorum. Türk futbol tarihinde Türk oyuncu olarak Mesut'un kariyerine sahip olan başka bir oyuncu yok. Bugün Başakşehir ailesinin içinde olması bizim için ayrı bir mutluluk. Başakşehir 2014 yılında kurulmuş, kısa bir tarihi olan ama gerçekten içine baya başarılar sığdırmış, bir Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa'da son 16'ya kalmak, sayısız oyuncu satma becerisi, hatta ve hatta buradan çıkan oyuncular, teknik direktörler gittikleri kulüplerde çok faydalı işler yaptılar. Yetiştirici özelliği de oluştu. Başakşehir kurulduğu günden bugüne mütevazı yapısı ve profesyonel yönetim anlayışıyla futbola odaklanan ve futbol oynamak isteyen her önemli oyuncunun tercih ettiği bir kulüp. Başakşehir'in bu özelliği var. Mesut kardeşimle de görüştüğümde dün, kendisinin futbol oynamak istediğini, hatta kendisine iki yıllık anlaşma yapma teklifini ilettim, kendisi 1+1 yapalım görüşü oldu, Ona da saygı duydum. Onun kariyerini, yeteneğini konuşmanın bir anlamı yok. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile dün akşam antrenmanlara başlamış durumda inanıyorum ki burada çok güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Kendisi, eşi, ailesi, annesi, çocuğu herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldin diyorum" diye konuştu.

"MESUT MADDİ OLARAK FEDAKARLIK YAPTI"

"Çok pozitif geri dönüşler geldi. Ben Fenerbahçeli olarak sadece bir kulübe gidebilirdim o da Başakşehir'di. Çok mutluyum. Tepkiler çok pozitif."