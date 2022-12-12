Messi'nin sözleri sonrası olay hamle! Arjantin maçının hakemine Dünya Kupası zehir oldu

Arjantin ile Hollanda arasındaki maçı yöneten İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, 2022 Dünya Kupası maçlarının geri kalanında görev yapmayacak. Geçtiğimiz günlerde yönettiği Arjantin-Hollanda mücadelesinde vermiş olduğu kararlar ve gösterdiği 17 sarı kart nedeniyle oldukça eleştirilen Antonio Mateu Lahoz, karşılaşmanın sonunda Messi'nin hedefi olmuştu. Arjantinli yıldız, Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz." demişti.

2022 Dünya Kupası'nda yönettiği Arjantin- Hollanda mücadelesiyle gündeme gelen hakem Antonio Mateu Lahoz için karar verildi. Messi'nin de sert bir şekilde eleştirdiği İspanyol hakem, Dünya Kupası'nın geri kalanında maç yönetemeyecek.

MESSİ SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ

Arjantin kaptanı Lionel Messi, maçın ardından hakem Mateu Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında yorum yaparsam ceza alırım." demişti. Kaleci Emiliano Martinez ise maçın ardından, "Lahoz, Dünya Kupası'nda gördüğüm en kötü hakemdi. Maç berabere bitsin diye 10 dakika uzatma verdi." ifadelerini kullanmıştı.

FIFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu olayların ardından harekete geçen FIFA, Antonio Mateu Lahoz'a 2022 Dünya Kupası'nın yarı final ve final etabında görev vermeyecek.