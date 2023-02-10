Messi, Mbappe ve Neymar'dan destek! Merih'in depremzedeler için başlattığı kampanya büyüyor

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın depremzedeler için başlattığı kampanyaya futbol dünyasının desteği giderek artıyor. PSG'nin süper yıldızları Messi, Mbappe ve Neymar da formalarını satılmak üzere bağışladı.

Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için katıldığı yardım kampanyasına Fransız ekibi PSG'nin futbolcuları da destek verdi.

FORMA GÖNDERDİLER

Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma aracılığıyla PSG'nin starları Neymar, Mbappe ve Lionel Messi'nin imzalı forma gönderdiğini açıkladı. Bu formalar açık artırmada satılıp depremzedelere gönderilecek.

5 MİLYON LİRA TOPLADI

Milli futbolcu Merih; Cristiano Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarının satışından 5 milyon lira topladı. Haaland, Kevin de Bruyne, Hazard, Harry Kane gibi yıldızlar da bu kampanyaya destek verdi.