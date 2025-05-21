Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası

Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
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Cristiano Ronaldo'nun geleceği ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Wydad Casablanca, Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Ronaldo, Lionel Messi ile Kulüpler Dünya Kupası'nda yeniden rakip olabilecek.

Al Nassr ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu. Portekizli yıldızla ilgili son olarak sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MESSI İLE RAKİP OLABİLİR

Marca'da yer alan son iddiaya göre, Portekizli yıldıza sürpriz bir talip çıktı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Wydad Casablanca, Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Fas ekibinin, turnuvada iddialı bir takım kurmak için Ronaldo'ya talip olduğu belirtildi.

Ronaldo bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösterecek Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi ile yeniden büyük bir turnuvada rakip olma şansı yakalayacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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