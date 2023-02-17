Messi için Barcelona defteri tamamen kapandı! Hayranlarını yıkan haberi babası verdi

Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin yeni adresinin Barcelona olacağı öne sürülüyordu. Arjantinli yıldızın babası bu iddiaları yalanlarken, "Leo'nun bir daha Barcelona için oynayacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı. Bu gelişme karşısında Messi'yi yeniden Katalan devinin formasıyla izlemeyi ümit eden hayranları, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, oğlunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Baba Messi, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oğlunun, Barcelona'ya gideceği iddialarına cevap verdi.

"BARCELONA'DA OYNAYACAĞINI SANMIYORUM"

Jorge Messi yaptığı açıklamada, "Leo'nun bir daha Barcelona için oynayacağını sanmıyorum. Laporta ile görüşmedik ve Barcelona'ya dönmek için herhangi bir teklif almadık." ifadelerini kullandı.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Messi'nin babası ayrıca, Arjantinli yıldızın PSG'de kalmak için Fransız deviyle yeni sözleşme görüşmelerine başladığını belirtti.