Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Bir dizi resmi program kapsamında Hindistan'da bulunan Lionel Messi, bu kez yaptığı tapınak ziyaretiyle gündeme geldi. Arjantinli futbol efsanesi, Hindu inancında önemli bir yere sahip olan Hanuman'a adanan tapınağı ziyaret etti.

HİNDİSTAN PROGRAMI YOĞUN GEÇİYOR

Geçtiğimiz hafta sonu Hindistan'a giden Lionel Messi, ilk olarak kendi adına dikilen 21 metrelik dev heykelin açılışını gerçekleştirdi. Ardından binlerce taraftarın doldurduğu stadyumda hayranlarına hitap eden Messi'nin bu programı geniş yankı uyandırdı.

TAPINAK ZİYARETİ VE DUA ANLARI

Hindistan'daki temaslarını sürdüren Messi, bu kez Hindu tanrısı Hanuman'ın tapınağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Arjantinli yıldızın dua ettiği anlar kameralara yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

SUAREZ VE DE PAUL DA EŞLİK ETTİ

Lionel Messi'ye tapınak ziyareti sırasında yakın arkadaşları Luis Suarez ve Rodrigo De Paul'un da eşlik ettiği görüldü. Üç futbolcunun birlikte görüntülenmesi dikkat çekti.