Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, geçtiğimiz hafta sonu Hindistan'a gitti ve bir dizi program için ziyaretlerde bulundu. Messi, kendisi adına dikilen 21 metrelik dev heykelin açılışını yaptıktan sonra hayranlarının doldurduğu stadyumda taraftarlara seslendi. Programın olaylı geçmesinin ardından Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti ve dua etti. Ziyaretinde Messi'ye, Luis Suarez ve Rodrigo De Paul eşlik etti.

Bir dizi resmi program kapsamında Hindistan'da bulunan Lionel Messi, bu kez yaptığı tapınak ziyaretiyle gündeme geldi. Arjantinli futbol efsanesi, Hindu inancında önemli bir yere sahip olan Hanuman'a adanan tapınağı ziyaret etti.

HİNDİSTAN PROGRAMI YOĞUN GEÇİYOR

Geçtiğimiz hafta sonu Hindistan'a giden Lionel Messi, ilk olarak kendi adına dikilen 21 metrelik dev heykelin açılışını gerçekleştirdi. Ardından binlerce taraftarın doldurduğu stadyumda hayranlarına hitap eden Messi'nin bu programı geniş yankı uyandırdı.

TAPINAK ZİYARETİ VE DUA ANLARI

Hindistan'daki temaslarını sürdüren Messi, bu kez Hindu tanrısı Hanuman'ın tapınağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Arjantinli yıldızın dua ettiği anlar kameralara yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

SUAREZ VE DE PAUL DA EŞLİK ETTİ

Lionel Messi'ye tapınak ziyareti sırasında yakın arkadaşları Luis Suarez ve Rodrigo De Paul'un da eşlik ettiği görüldü. Üç futbolcunun birlikte görüntülenmesi dikkat çekti.

