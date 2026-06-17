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Messi'nin tarihe geçtiği maçta son şampiyon galibiyetle başladı

Messi'nin tarihe geçtiği maçta son şampiyon galibiyetle başladı
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2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında son şampiyon Arjantin, Cezayir'i 3-0 yendi. Lionel Messi, hat-trick yaparak Dünya Kupası tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Lionel Messi, hat-trick yaparak 'Dünya Kupası'nda en çok gol atan' ikinci oyuncu oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Cezayir, Kansas City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı maçta Arjantin 17. dakikada Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla geçilen mücadelede Messi, 60'ta kendisinin ve ülkesinin ikinci golüne imza attı. 38 yaşındaki yıldız 76. dakikada bir kez daha sahne aldı. Karşılaşmayı 3 golle tamamlayan Lionel Messi, 16 gole ulaşarak, 'Dünya Kupası'nda en çok gol atan' oyuncu olan Miroslav Klose'nin rekorunu egale etti.

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, bu turnuvayada da galibiyetle başladı. Tangocular, ikinci maçta Avusturya ile, Cezayir ise Ürdün ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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