Meryem Torlup: Futbolun Şalvarlı Yüzü

Meryem Torlup: Futbolun Şalvarlı Yüzü
Germencik'te yaşayan 22 yaşındaki Meryem Torlup, futbolculuk ve antrenörlük kariyerini bir arada yürütüyor. Hayalini gerçekleştirmek için yaptığı çalışmalar ve futbol tutkusu ile dikkat çekiyor.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde yaşayan Meryem Torlup (22), küçük yaşta başladığı futbol tutkusunu hem futbolculuğa hem de antrenörlüğe dönüştürdü. Başarı hikayesi yazan Torlup hem top koşturuyor hem de şalvarıyla geldiği antrenmanlarda yeni futbolcular yetiştiriyor.

Futbola ortaokul yıllarında voleybol topunu sektirerek başlayan Meryem Torlup, kısa sürede bu spora tutkuyla bağlandığını söyledi. Torlup, hayalini kurduğu İncirliova Spor Lisesi'ni kazanmak için parkur sınavlarına büyük bir azimle hazırlanıp, bu hedefini gerçekleştirdi. Torlup, lise eğitimi sonrası profesyonel futbola adım attı. Futbolda önemli kulüplerden biri olan Altınordu Spor Kulübü'nde antrenörlük yapan Meryem Torlup, ardından Aydın'daki çeşitli kadın futbol takımlarında hem futbolcu hem de antrenör olarak görev aldı.

ÇİFTÇİLİKTEN SAHAYA, SAHADAN BAŞARIYA

Bu sezon İstanbul Kartalgücü Spor Kulübünde forvet olarak forma giyecek olan Meryem Torlup, aynı zamanda takımın antrenörlüğünü de üstleniyor. Torlup, aynı zamanda günlük yaşamında ailesiyle birlikte incir, zeytin yetiştirip, besicilikte yapıyor. Genç antrenör, en büyük destekçilerinden biri olan yakın arkadaşı ve yardımcısı Funda Cenger ile birlikte hem tarlada hem sahada emek veriyor.

FUTBOL TUTKUSU AĞIR BASTI

Antrenmanlara şalvarıyla gelen Meryem Torlup, başarı hikayesini "Ortaokulda elimde voleybol topu vardı. Bir an kendimi top sektirirken buldum. Sonra kendimle 'Neden futbolcu olmayayım' dedim. Ardından da amacıma ulaşmak için yola çıktım. İncirliova Spor Lisesi'ni kazanmak için çaba sarfettim. Parkurlara ve sınavlara çok iyi çalıştım. Bir yıl çok iyi bir çalışma yaparak İncirliova Spor Lisesi'ni kazanıp, kaydımı yaptırdım. Branşım futbol ama aynı zamanda da bireysel olarak güreşte yapıyorum. Ben futbolla birlikte birçok farklı branşta ilerlemek istemiştim. Önce iyi bir futbolcu, ardından da futbol antrenörü oldum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor


