Haberler ›› Spor ›› Merve Dinçel Kavurat, 2023 Yılının En İyi Kadın Tekvandocusu Seçildi

Merve Dinçel Kavurat, 2023 Yılının En İyi Kadın Tekvandocusu Seçildi

4 Aralık 2023 12:27 Son Güncelleme: 12:29 Abone Ol

Dünya şampiyonu milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2023 yılının en iyi kadın tekvandocusu seçildi. İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen grand prix final müsabakalarının ardından 2023 yılının en iyilerinin ödüllendirildiği gala gecesi düzenlendi. Merve, mayıs ayında Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, aynı zamanda şampiyonanın en değerli kadın sporcusu (MVP) ödülüne hak kazanmıştı.