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Merve Dinçel Kavurat, 2023 Yılının En İyi Kadın Tekvandocusu Seçildi

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Dünya şampiyonu milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2023 yılının en iyi kadın tekvandocusu seçildi. İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen grand prix final müsabakalarının ardından 2023 yılının en iyilerinin ödüllendirildiği gala gecesi düzenlendi. Merve, mayıs ayında Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, aynı zamanda şampiyonanın en değerli kadın sporcusu (MVP) ödülüne hak kazanmıştı.

Dünya şampiyonu milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2023 yılının en iyi kadın tekvandocusu seçildi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen grand prix final müsabakalarının ardından 2023 yılının en iyilerinin ödüllendirildiği gala gecesi düzenlendi. Gecede milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, yılın kadın tekvandocusu seçildi. Merve, mayıs ayında Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, aynı zamanda şampiyonanın en değerli kadın sporcusu (MVP) ödülüne hak kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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