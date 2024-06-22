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EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi

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A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maçta Mert Müldür'ün attığı gol, Euro 2024'ün ilk haftasının en iyi golü seçildi. UEFA'nın yaptığı oylama sonucunda Mert Müldür'ün vole ile attığı gol birinci seçilirken, Arda Güler'in golü ise üçüncü sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Mert Müldür'ün golü, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) ilk haftanın en iyi golü seçildi.

OYLAMA YAPILDI

UEFA, Euro 2024'ün ilk haftasında atılan en iyi gollerle ilgili yaptığı oylama sonucunu paylaştı. A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıarın ilk iki golünü kaydeden Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri listede yer alırken, kullanıcıların oylarına sunuldu.

MERT'İN GOLÜ 1. ARDA'NIN GOLÜ 3. OLDU

Mert Müldür'ün vole ile attığı gol, ilk haftanın en iyi golü seçilirken, Arda Güler'in ceza sahası dışından kaydettiği gol ise 3. sırada yer buldu. Romanya'nın Ukrayna müsabakasında Nicolae Stanciu'nun ceza sahası dışından attığı gol, en çok oy alan ikinci gol oldu.

Mert'in golünü hatırlayalım;

EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi

EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Mert Müldür Arda Güler Gürcistan Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Fatih Öztürk:

Mert müdür hakettin bunu tbrkler

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ERKAN ÜNAL:

Tebrik ederiz futbolcumuzu umarım buna benzer bir golü bugün Portekiz karşısında da atar

7
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Mustafa Kaya:

malesef portekiz kötü türkiyenin icinden gececek bugün

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