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Mert Müldür Athletic Bilbao Maçında Kırmızı Kart Gördü

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Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Mert Müldür, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 69. dakikada gördüğü kırmızı kartla maçta 10 kişi kalan takımının mağlup olmasına sebep oldu.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Athletic Bilbao maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Müsabakaya sol bek mevkiinde başlayan Mert Müldür, 69. dakikada kırmızı kart gördü. Maçın 57. dakikasında ilk sarı kartını gören Mert, 69. dakikada ise Inaki Williams'a yaptığı müdahale sonrası hakem Irfan Peljto tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

25 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla ilk kez kırmızı kart gördü.

Mert Müldür, bu sezon Fenerbahçe'de kırmızı kart gören ikinci isim oldu. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint-Gilloise müsabakasında Bright Osayi-Samuel kırmızı kartla cezalandırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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