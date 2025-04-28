Mert Kömür'den A Milli Takım'a yeşil ışık

Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon A takıma yükselen 19 yaşındaki on numara Mert Kömür kariyeriyle ilgili konuştu.

TÜRK MİLLİ TAKIMI

A Spor'a konuşan genç isim, yaptığı açıklamada milli takım için Türkiye'den herhangi bir teklif almadığını ancak teklif gelirse değerlendirebileceğini belirterek, "Bana Türkiye Milli Takımı'ndan net bir teklif gelmedi. Şu anda Almanya için sahaya çıkıyorum. Teklif gelirse bunu ciddi bir şekilde düşüneceğim. Sonuçta annem Alman, babamın kökeninden dolayı Türk kimliği taşıyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞLI OLDUĞUMU İFADE ETMİŞTİM"

Beşiktaşlı olduğunu ancak kariyerini Bundesliga'da devam ettirmek istediğini belirten genç yıldız, "Daha önce yapmış olduğum röportajda Beşiktaşlı olduğumu ifade etmiştim. Fakat bunun herhangi bir önemi yok. Süper Lig'de oynayan birçok arkadaşım var, onlarla konuşuyoruz. Süper Lig'i yakından takip ediyorum. Hakkımda bazen haberler çıkıyor ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Şu anda Bundesliga'da daha büyük hedefler peşindeyim." şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Kariyerine 1860 Münih'in altyapısında başlayan ve sonrasında Augsburg'a imza atan Mert Kömür, bu sezon 25 maça çıktı. Kömür, 3 gol atarken, 1 golün de pasını verdi.