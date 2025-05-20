Mert Hüner, Uluslararası Bisiklet Yarışında 3. Oldu

Mert Hüner, Uluslararası Bisiklet Yarışında 3. Oldu
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Bilecik'in ilk profesyonel bisiklet sporcusu Mert Hüner, Samsun'da düzenlenen Uluslararası İlkadım Granfondo Bisiklet Yarışında 3'üncü olarak önemli bir başarı elde etti. Yarış sonrası yoğun antrenmanlarının meyvesini aldığını belirten Hüner, uluslararası arenada daha pek çok yarışta kendini göstereceğini ifade etti.

Samsun'da düzenlenen Uluslararası İlkadım Granfondo Bisiklet Yarışında Bilecik'li sporcu Mert Hüner 3'üncü oldu.

Bilecik'in ilk ve tek profesyonel bisiklet sporcusu olan Mert Hüner, 300 sporcunun katıldığı ve 110 kilometre mesafedeki yarışta 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışma hakkında açıklama yapan Mert Hüner;

"Sezon içerisinde bu yarışla beraber 3'üncü kez kürsüye çıkmış bulunmaktayım. Ekim ayında Avustralya'da yapılacak olan 2025 UCİ GF. Dünya Şampiyonası öncesi yapmış olduğum yoğun antrenmanların meyvesi alıyorum. Bilecik ilinin ilk ve tek profesyonel bisiklet sporcusu olarak ulusal ve uluslararası arenada rakiplerimle start alıp elimden gelen mücadeleyi vererek ilimi ve ülkemi gururlandırmak için canla başla çalışmaktayım. Ayrıca Danimarka'da ulusal ve uluslararası arenada yarışmak için davetiye aldım ve bu davetiye sayesinde Danimarka bisiklet birliğinin belirlemiş olduğu uluslararası yarışlarda yer alacağımın gururu ile antrenmanlarıma tam gaz devam ediyorum. Benim bu yerlere gelebilmem de ve gelişmemde katkıları olan Bilecik Valimiz Şefik Aygöl'e, Vali Özel Kalem Müdürü Kaan Karcıya ve Bilecik Gençlik İl Spor Müdürlüğüne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yurtiçi yurtdışı yarışlarda Bilecikli sporcu olarak anılarak elimden gelen tüm gayreti gösterip kürsüde yer alarak Memleketimin tanıtımını yapmaktan gurur duyuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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