Mert Hakan Yandaş'tan seçim sorusuna cevap yok

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçı sonrası seçim ile ilgili gelen soruya cevap vermedi. Deneyimli oyuncunun oldukça üzgün bir şekilde takım otobüsüne bindiği görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

SEÇİM SORUSUNA CEVAP YOK

Fenerbahçe forması giyen ve takım kaptanlarından bir olan Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçı sonrasında basın mensuplarının "Seçim oyuna etki etti mi?" sorusuna başını eğdi ve yanıt vermedi.

OLDUKÇA ÜZGÜN GÖRÜNDÜ

Deneyimli oyuncunun stadyumdan çıkmasının ardından takım otobüsüne yaklaşık 30 saniye yürüdüğü, bu anlarda hiç konuşmadığı, oldukça üzgün ve keyifsiz olduğu görüldü.

SEÇİMDE OY KULLANDI

Yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe'nin kongre üyesi olan 31 yaşındaki futbolcu, sabahın erken saatlerinde seçimin yapıldığı alana gerek seçimde oy kullanmıştı.

