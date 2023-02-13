Mert Hakan Yandaş'tan depremzede Efe'ye büyük sürpriz! Jorge Jesus ve Szalai ile görüştürdü

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen minik Efe ile görüşme gerçekleştirdi. Yandaş daha sonra Efe'yi "Sana bir sürprizim" var diyerek teknik direktör Jorge Jesus ve Attila Szalai ile görüştürdü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan ve hastanede tedavi altına alınan Efe, Jorge Jesus, Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

MERT HAKAN'DAN EFE'YE SÜRPRİZ

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Mert Hakan Yandaş, Efe ile görüşme gerçekleştirirken "Sana bir sürprizim var." diyerek teknik direktör Jorge Jesus ve Attila Szalai ile konuşturdu. Efe, 3 isimle kısa süreli sohbet etti.

"DURUMU GÜNDEN GÜNE İYİYE GİDİYOR"

Sarı-lacivertli futbolcular, Efe'yi iyileştikten sonra Kadıköy'e maç izlemeye de davet etti. Fenerbahçe o anları sosyal medya hesabından, "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş, Efemizi önce Hocamız Jorge Jesus'la, sonrasında ise Attila Szalai ile konuşturdu. Efemizin durumu her geçen gün iyiye gidiyor." ifadeleriyle paylaştı.