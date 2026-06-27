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Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş dosyasında incelemeyi sürdürüyor

Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş dosyasında incelemeyi sürdürüyor
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Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında PFDK tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın itirazını değerlendirdi ve dosyadaki incelemenin devamına karar verdi.

TAHKİM Kurulu, bahis soruşturması kapsamında PFDK'den 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın itirazına ilişkin dosyada incelemenin devamına karar verdi.

Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı itirazı değerlendirdi. Kuruldan yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30 Nisan 2026 tarihli ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına yaptığı itirazın incelendiği belirtilerek, yapılan müzakere sonucunda dosyadaki incelemenin devamına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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