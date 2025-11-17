Haberler

Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, liglere verilen milli arada umre ziyareti gerçekleştirdi. Kabe'de yürüyen Mert Hakan'ı gören bir kişi, deneyimli oyuncuyu kayda alarak ''Mert Hakan Yandaş oley'' şeklinde tezahürata başladı. Kendisini çeken kişiye el sallayan Mert Hakan, o tezahüratları eliyle susturdu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kaldı. Geçtiğimiz ay yeniden çalışmalara başlayan deneyimli futbolcu, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco tarafından henüz sahaya sürülmedi.

UMRE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu sezon henüz hiçbir maçta forma giyemeyen Mert Hakan, liglere verilen milli arada son olarak soluğu umrede aldı. Sarı-lacivertli futbolcu, Kabe'ye ziyaret gerçekleştirdi.

MERT HAKAN'I GÖRÜNCE TEZAHÜRATA BAŞLADI

Mert Hakan Yandaş, Kabe'de yürüdüğü anlarda yaşadığı bir olayla sosyal medyada gündem oldu. Mert Hakan'ı gören Türk bir vatandaş, deneyimli oyuncuyu telefonuyla kayda almaya başladı ve ''Mert Hakan Yandaş oley'' şeklinde tezahürat yaptı. Kendisini çeken kişiye el sallayan yıldız oyuncu, o tezahüratları eliyle susturdu ve bulunduğu konumu işaret etti. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde birçok kez paylaşıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2020-2021 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de görev yapan Yandaş, 149 maçta 11 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
