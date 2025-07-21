Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor

Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Mert Hakan Yandaş için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Antalyaspor, Yandaş için devreye girdi ve 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Yandaş'ın ayrılığı gündemde ve olası bir ayrılık durumunda Antalyaspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve ayrılığı gündemde olan Mert Hakan Yandaş için Süper Lig ekibi harekete geçti.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsiz olan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın da ayrılığı gündemde. Süper Lig ekibi Antalyaspor, Yandaş için devreye girdi ve 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Yandaş'ın ayrılığı gündemde ve olası bir ayrılık durumunda Antalyaspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Mert Hakan Yandaş, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 733 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora etki etti.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta

Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

m. hakan giderse bir daha şampiyon olamayız

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bu y.vş.k Fenerbahçe'den başkasına yakışmaz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail basını son dakika koduyla geçti! Netanyahu zehirlendi
Yok artık Dzeko! Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım

Fenerbahçe veda bile etmemişti! Yeni takımındaki ilk maçında gol attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.