Mert Hakan'dan derbi öncesi Galatasaray'a gözdağı

Mert Hakan'dan derbi öncesi Galatasaray'a gözdağı
Güncelleme:
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi, "Hocamız iletişim konusunda çok tecrübeli biri. Dünyanın en büyük derbilerinden biri, motivasyona gerek de kalmıyor. İnşallah kazanan biz olacağız" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli oyuncu, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu vurguladı.

"TARAFTARIN BEKLENTİSİNİN FARKINDAYIZ"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, taraftar desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Taraftarımızın hazırlığının ve beklentilerin farkındayız. Takımda çok güzel bir hava var. İnşallah sonucun iyi bittiği bir akşam olur." şeklinde konuştu.

"MOTİVASYONA GEREK KALMIYOR"

Mert Hakan ayrıca teknik direktörlerinden övgüyle bahsederek, "Hocamız iletişim konusunda çok tecrübeli biri. Dünyanın en büyük derbilerinden biri, motivasyona gerek kalmıyor. İnşallah kazanan biz olacağız." dedi.

