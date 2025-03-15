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Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini Rangers'a penaltılarda kaptıran Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaşananlar ve teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı konuşma ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın " "Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duymalısınız" dediği öğrenilirken son penaltıyı kaçıran Mert Hakan'ın ise gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a seri penaltı atışları sonunda elenen Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaşananlar ve teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUM"

Fanatik'te yer alan habere göre; Portekizli teknik adam, soyunma odasında futbolcularına sarılarak moral verdi. Mourinho'nun "Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duymalısınız" dediği ve bu sözlerinin büyük alkış aldığı ifade edildi.

Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı

MERT HAKAN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞ

Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan Yandaş'ın ise soyunma odasında büyük üzüntü yaşadığı aktarıldı. 30 yaşındaki futbolcunun gözyaşlarına hakim olamadığı, arkadaşları ve teknik ekibin ise ona moral verdiği aktarıldı.

Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

yalak ağlak

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Haber Yorumlarıfatih yıldırım:

YOK YAWW. Mert Hakan HÜNGÜR HÜNGÜR HAVLAMIŞ MI?

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Haber YorumlarıCarsambali:

Soru şu..Mourinho baska takima giderse,fener takimindan hangi topcu transfer etmek ister..Mesela Mert'i bana alin dermi..!

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