Mert Hakan'a sezonun şoku

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu açıkladı. Yeni transferlerin dahil edildiği listede bu sezon birinci kaptanlık verilen Mert Hakan Yandaş'ın yer almaması dikkat çekti. Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene gibi yeni transferler kadroya dahil edilirken, Mert Hakan Yandaş'ın listeye girememesi büyük şok yarattı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için yeni transferleri kadrosuna dahil etti. Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kadroda yer alırken, bazı oyuncular ise dışarıda kaldı.

MERT HAKAN KADRODA YOK

O isimlerden en dikkat çekeni Mert Hakan Yandaş oldu. Bu sezon 1. kaptanlık görevine getirilen Mert Hakan Yandaş listeye giremedi ve büyük şok yaşadı. Listede ayrıca Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder de yer almadı.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular şöyle;

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
Yorumlar

Ser_hat:

Komutan,fenerin önderiii

Salih Kandıralı:

Kadroya girseydi daha büyük şok olurdu.

Ayhan Kabadayı:

yollayın gitsin

ATİL LA:

Tuvalet kağıdı gibi Kullanıp atmışlar

Erdoğan Karacaoğlan:

Ohhhh cenk tosun 1. kaptana gosun.. yalama gördün mü bi hiç olduğunu. biz dedik yalanarak bi yere gelemezsin. cenk bile kadroda. Cenk yakışır haaa yanlış yere gitmesin

