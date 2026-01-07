Mert Günok, Beşiktaş camiasına veda etti

BEŞİKTAŞ ile yollarını ayıran kaleci Mert Günok, yayımladığı veda mesajıyla siyah-beyazlı camiaya teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden 36 yaşındaki file bekçisi Mert Günok, sanal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Beşiktaş formasıyla yaşadığı süreci değerlendiren Günok, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim. Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşça kalın."