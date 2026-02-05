Haberler

Mert Günok, 3905 gün sonra Kadıköy'de kaleyi korudu

Mert Günok, 3905 gün sonra Kadıköy'de kaleyi korudu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönen milli kaleci Mert Günok, 10 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe kalesini korudu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 3-1 yenen sarı-lacivertlilerde, Mert 2. maçına çıktı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönen milli kaleci Mert Günok, 3 bin 905 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe kalesini korudu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi. Ara transfer döneminde kadroya katılan milli kaleci Mert Günok, 10 yılı aşkın süre sonra döndüğü sarı-lacivertlilerde 2. maçına da Türkiye Kupası'nda çıktı. Kasımpaşa'da oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasında eldiveni giyen Mert, bugün de Erzurumspor FK'ya karşı kaleyi korudu.

Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarıyla rakip olarak Süper Lig'de 6 kez Şükrü Saracoğlu çimlerine ayak basan 36 yaşındaki kaleci, bu kez ev sahibi takımın kalecisi olarak oynadı.

Mert, 2015-2016 sezonu son hafta karşılaşması olan Kasımpaşa maçının ardından 3 bin 905 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe kalecisi olarak mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? 45 yaşında sürpriz transfer
Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? 45 yaşında sürpriz transfer
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte