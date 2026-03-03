Haberler

Kayserili sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

Kayserili sporcu Türkiye üçüncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserili atlet Mert Baltacı, Bursa'da düzenlenen U14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Baltacı ve antrenörü Sezer Şarvan'ı tebrik etti.

Kayserili atlet Mert Baltacı, Bursa'da düzenlenen U14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında keşfedilerek atletizm branşına yönlendirilen Mert Baltacı, önemli bir başarıya imza attı. Bursa'da bulunan Osmangazi Atletizm Salonu'nda düzenlenen Özcan Kutlu U14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Baltacı, gösterdiği performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada elde edilen başarıda emeği bulunan sporcu Mert Baltacı ile antrenörü Sezer Şarvan'ı tebrik edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan