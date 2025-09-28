Haberler

Mersinspor, Glint Manisa Basket'i Deplasmanda Mağlup Etti

Mersinspor, Glint Manisa Basket'i Deplasmanda Mağlup Etti
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Mersinspor, Glint Manisa Basket'i deplasmanda 87-68'lik skorla yenerek sezona galibiyetle başladı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

Glint Manisa Basket: Scrubb 2, Mintz 9, Buğra Çal 4, Zemaitis 4, Mobley 10, Smith 11, Batu Eryurtlu 1, Yiğit Onan 10, Johnson 6, Pereira 11

Mersinspor: Cowan 14, Cruz 15, Efe Ergi Tırpancı 5, White 8, Bentil 11, Olaseni 4, Cobbs 4, Kartal Özmızrak 8, March Jr. 16, Leon Apaydın, Hakan Sayılı 2, Mükremin Deniz Kılıçlı

1. Periyot: 14-19

Devre: 29-41

3. Periyot: 50-65

MANİSA (AA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Mersinspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 87-68 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
500
