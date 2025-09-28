Mersinspor, Glint Manisa Basket'i Deplasmanda Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Mersinspor, Glint Manisa Basket'i deplasmanda 87-68'lik skorla yenerek sezona galibiyetle başladı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
Glint Manisa Basket: Scrubb 2, Mintz 9, Buğra Çal 4, Zemaitis 4, Mobley 10, Smith 11, Batu Eryurtlu 1, Yiğit Onan 10, Johnson 6, Pereira 11
Mersinspor: Cowan 14, Cruz 15, Efe Ergi Tırpancı 5, White 8, Bentil 11, Olaseni 4, Cobbs 4, Kartal Özmızrak 8, March Jr. 16, Leon Apaydın, Hakan Sayılı 2, Mükremin Deniz Kılıçlı
1. Periyot: 14-19
Devre: 29-41
3. Periyot: 50-65
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor