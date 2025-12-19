Haberler

Mersinspor Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Can Sevim ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, başantrenör Can Sevim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Sevim'e teşekkür ederek, futbol kariyerinde başarılar diledi.

Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet alan Mersin ekibi, 14 puanla 13. sırada bulunuyor.

