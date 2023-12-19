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Mersinli Sporcular Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası'nda Başarılı

19 Aralık 2023 14:05 Güncelleme: 14:07 Abone Ol

Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu (WKFE) tarafından İstanbul'da düzenlenen Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası'nda Mersinli milli sporcular 2 altın, bir gümüş madalya kazandı. Şampiyonada Türkiye takım halinde birinci oldu.