Mersinli Sporcu Tuncer Yeşil Drag Şampiyonasında Çifte Kupa Aldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Drag Şampiyonasının 2. ayak yarışında Mersinli sporcu Tuncer Yeşil, Süper Street kategorisinde birinci, Pro Street kategorisinde ise ikinci olarak çifte kupa kazandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Drag Şampiyonasının 2. ayak yarışında Mersinli sporcu Tuncer Yeşil çifte kupa sevinci yaşadı.

Antalya'da Kepez Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. ayak yarışlarına birçok şehirden onlarca sporcu katıldı. Motosiklet tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği şampiyona renkli görüntülere sahne oldu. Mersinli sporcu Tuncer Yeşil, şampiyonada iki farklı kategoride yarıştı. Süper Street kategorisinde 8.314 ile en iyi saniyeyi elde eden Yeşil, birinci olurken Pro Street kategorisinde ise ikinci oldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından kupasını almak için kürsüye çıkan Mersinli sporcu Tuncer Yeşil, "Çok şükür kazasız belasız bir yarışı daha tamamladık. İnşallah önümüzdeki yarışları da kazasız bir şekilde tamamlayarak Mersin'e, Türkiye Şampiyonası kupasını getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Akdeniz Belediyesinin destekleriyle yarışlara katıldığını belirten Yeşil, "Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN