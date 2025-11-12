Mersin Spor, Unicaja Malaga'ya 100-77 Yenildi
Basketbol Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Mersin Spor, Unicaja Malaga karşısında 100-77'lik skorla mağlup oldu. Maçta etkili bir performans sergileyen Unicaja, 4'üncü haftayı galibiyetle kapattı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Julio Cesar Anaya Freile, Gatis Salins, Paulo Marques
MERSİN SPOR: Olaseni 10, Cobbs 11, March 14, Koray Çekici 3, Cowan 13, Cruz 8, Ergi Tırpancı 11, White 3, Bentil 4
UNİCAJA MALAGA: Perez 14, Balcerowski 18, Webb 12, Kalinoski 4, Barreiro 3, Diaz 9, Castaneda, Dedoviç 12, Sulejmanoviç 10, Duarte 8, Tillie 3, Perry 7
1'İNCİ PERİYOT: 22-31
2'NCİ PERİYOT: 41-60
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-81
5 FAUL: Sulejmanoviç (Unicaja Malaga )
Basketbol Erkekler Şampiyonlar Ligi 4'üncü haftasında Mersin Spor, Unicaja Malaga'yı ağırladı. Karşılaşmayı 100-77'lik skorla konuk Unicaja Malaga kazandı.
