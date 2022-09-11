Mersin spor: Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, 4-10 Eylül tarihleri arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvaya, 12 ülkeden 314 sporcu katıldı. Turnuvada A kategorisinde Meilis Annaberdiev birinci, Saparmyrat Atabayev ikinci, Nderim Saracı üçüncü olurken, B kategorisinde Cihan Kılıç birinci, Alshaeby Boshra ikinci, İsmayil, Gurbanov üçüncü oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, turnuvanın ödül törenine katılarak sporculara ödüllerini takdim etti. Seçer, A ve B kategorilerinde ilk 3'e giren sporcular ile B kategorisinde 'En İyi Yerel Kadın Sporculara' madalya ve ödüllerini verdi.

"Önemli olan bu etkinlerde olabilmek, mücadele etmek"

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Seçer, "Yaklaşık bir haftadır süren mücadeleler sona erdi. Çekişmeli, mücadeleli bir hafta geçti. Geleneksel olarak yaptığımız bu turnuvayı, umut ediyorum gelecek yıl hep beraber yine gerçekleştiririz. Hem diğer illerimizden burada bizlerle beraber olan, hem de farklı ülkelerden gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Umarım Mersin'i beğenmişlerdir. Önemli olan bu etkinlerde olabilmek, mücadele etmek. Mutlaka derece alanlar çıkacak, kategori yapacağız, sıralama yapacağız ama bizim için herkes şampiyon, herkes başarılı. Bu nedenle katılan bütün yarışmacıları kutluyorum, başarılarının da devamını diliyorum" dedi.

Sporcular turnuvadan memnun ayrıldı

Turnuvaya Siirt'ten katılan ve derece yapan Cihan Kılıç, "Geçen sefer de gelmiştim, bu sene derece yaptığım için mutluyum. Mersin Büyükşehir Belediyesine böyle güzel bir turnuva düzenlediği için teşekkür ediyorum. Ortam süperdi, turnuva güzeldi, etkinlikler vesaire her şey 10 numaraydı" diye konuştu.

Turnuvada derece elde eden sporculardan Nimet Seray İlkbahar ise "Güzel bir turnuvaydı, düzenleyenlere teşekkür ederim. 9 maç oynadım, 4 berabere 5 kazancım var. Bu tür turnuvalar çok güzel geçiyor. Çünkü hem yeni insanlarla tanışıyoruz, hem hobimizi gerçekleştiriyoruz, hem de kazanç yapanlarımız oluyor. O nedenle bu tür turnuvalar daha fazla olursa, daha iyi olur" şeklinde konuştu. - MERSİN