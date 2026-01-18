Haberler

Mersin Spor Kulübü-Manisaspor: 81-77

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 16. haftasında Mersin Spor, Manisaspor'u 81-77 mağlup etti. Müsabaka Mersin'de oynandı ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kerem Baki, Duhan Köyiçi

MERSİN SPOR: Olaseni 6, Cobbs 2, March 4, Leon Harun Apaydın 16, Cowan 22, Cruz 11, Ergi Tırpancı 4, White 13, Chassang 1

MANİSASPOR: Smith: 5, Pereira 16, Johnson 13, Yiğit Onan 12, Mintz 7, Altan Çamoğlu 8, Stevenson 8, Zemaitis 4, Martin 4, Buğra Çal

1'İNCİ PERİYOT: 19-25

DEVRE: 43-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Mersin Spor, Manisaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 81-77'lik skorla ev sahibi Mersin Spor kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
