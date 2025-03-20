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Mersin Spor Kulübü, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor Kulübü, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü, play-off hedefi doğrultusunda Galatasaray ile oynayacağı maça büyük bir hazırlık yapıyor. Başantrenör Can Sevim, kazanmak için sahada olacaklarını vurguladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, cumartesi günü evinde oynayacağı Galatasaray mücadelesine hazırlanıyor.

Ligin güçlü ekipleri ile ardı ardına oynadığı maçların ardından, sezon sonu play-off hedefi için büyük önem taşıyan karşılaşmaya hazırlanan Caretta'larda moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğu dikkat çekiyor. Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların hırsı teknik ekibin de yüzünü güldürürken, oyuncular Mersinli basketbolseverlerin bu maçta da kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi.

Kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok"

Geçtiğimiz hafta oynadıkları A. Efes maçının sonucunun kendilerini üzdüğünü, ancak hedefleinrden koparmadığını söyleyen Başantrenör Can Sevim, "Kazansak çok şey kazanmış olacaktık ama hedeflerimizden şaşmış durumda değiliz. Şimdi hedeflerimiz açısından en önemli maçlardan birine çıkıyoruz. Doğrudan rakibimiz olan Galatasaray ile kendi evimizde oynayacağız. Kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok" dedi.

22 Mart Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak olan MSK - Galatasaray mücadelesi saat 13.00'de başlayacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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