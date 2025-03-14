Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Kanal sahibi bahis baronunun sosyal medyası da olay
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti

Mersin Spor Kulübü, A. Efes Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor Kulübü, A. Efes Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında A. Efes ile karşılaşacak. Yardımcı antrenör Ali Ruhi Balkanlı, takımın play-off hedefi için maça galip gelmek istediklerini belirtti. Sakat oyuncuların geri dönmesi ve yeni transfer Will Magnay'ın kadroya katılmasıyla güçlü bir mücadele sergileyeceklerini ifade etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde A. Efes ile karşılaşacak olan Mersin Spor Kulübü (MSK), puan cetvelinde 6. sıradaki yerini koruyup play-off'a doğrudan katılmayı hedefliyor. Hafta sonu oynayacakları maça bu bilinçle hazırlandıklarını belirten yardımcı antrenör Ali Ruhi Balkanlı, "Kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 21. haftasında A. Efes ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren MSK'da sakatlığı bulunan oyuncular iyileşirken, yeni transfer Will Magnay da çalışmalara dahil oldu. Puan cetvelinde 6. sıradaki yerini koruyup, play-off'a doğrudan katılmayı hedefleyen Mersin temsilcisi, karşılaşmadan galip ayrılmanın planlarını yapıyor.

Ali Ruhi Balkanlı: "Kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz"

Bulundukları noktanın sezon başındaki hedeflerinden biri olduğunu belirten yardımcı antrenör Ali Ruhi Balkanlı, "Şu anda ligde ilk 6 içerisindeyiz. Bu bizim sezon başında belirlediğimiz hedeflerimizden biriydi. Bu pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Onun için Efes maçı çok önemli. Sakat oyuncularımız iyileşti, yeni transferimiz de geldi. Onun da lisansı çıktı. Kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz" diye konuştu.

Ligde bugüne kadar iç sahada sadece 3 mağlubiyet aldıklarının altını çizen Balkanlı, elde edilen galibiyetlerde taraftarların katkısının çok önemli olduğunu söyledi. Balkanlı, "Biz maçları taraftarlarımız sayesinde kazandık. Basketbolseverleri iç sahadaki bütün maçlarımıza bekliyoruz" dedi.

Tevfik Akdamar: "Bizim için çok önemli bir maç olacak"

Oyunculardan Tevfik Akdamar da geçen hafta alınan Beşiktaş mağlubiyetini unutarak, A. Efes maçına odaklandıklarını söyledi. Geçen hafta istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren Akdamar, "Avrupa'nın formlu, iyi takımlarından biri ile mücadele edeceğiz. Bu maçın reaksiyon maçı olmasını istiyoruz. Dersimize çok iyi çalışıyoruz. Umarım sahaya istediklerimizi yansıtıp kazanan taraf biz oluruz. Sezon sonunda play-off'a direkt kalma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bizim için çok önemli bir maç olacak" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu
img

Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
img

Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.