Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87 Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Mersin Spor, evinde oynadığı maçta Karşıyaka'yı 92-87'lik skorla yendi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör
MERSİN SPOR: Olaseni 21, Kartal Özmızrak 5, March 23, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 15, Ergi Tırpancı 2, White 7, Bentil 10, Anıl Alyanak, Kuzey Livaneli
KARŞIYAKA: Young 18, Sokolowski 19, Serkan Menteşe 3, Gordiç 9, Egemen Yapıcı, Manning 18, Ege Özçelik, Alston 7, Yalın Yıldız, Mert Celep 13
1'İNCİ PERİYOT: 22-17
DEVRE: 41-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-57
5 FAUL: Alston, Manning ( Karşıyaka )
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor