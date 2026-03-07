Mersin Spor yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek. Müsabaka 18.00'de başlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, hakemler Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar görev yapacak.
Fenerbahçe Beko, sezonda 38 puanla 2. sırada yer alırken Mersin ekibi, 28 puanla 11. basamakta bulunuyor.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal