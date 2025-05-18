Mersin Spor, Darüşşafaka Lassa'yı Yenerek Play-off Potasına Girdi

Mersin Spor, Darüşşafaka Lassa'yı Yenerek Play-off Potasına Girdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor, Darüşşafaka Lassa'yı 105-89 yenerek normal sezonu play-off potasında tamamladı. Bu sonuçla Darüşşafaka Lassa, lige veda eden ikinci takım oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor : Cobbs 16, Cruz 27, Magnay 5, Canberk Kuş 6, Manek 17, Olaseni 5, Efienayi 15, Pineiro 9, Kartal Özmızrak 5, Emre Tanışan, Tevfik Akdamar, Deniz Kılıçlı

Darüşşafaka Lassa : Tarık Sezgün 5, Appleby 18, Moore 23, Tinkle 19, Brajkovic 2, Tolga Kay, Sibande 14, Enes Berkay Taşkıran, Pecarski 6, Ege Demir 2, Ege Akçay

1. Periyot: 28-26

Devre: 56-48

3. Periyot: 87-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Mersin Spor, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 105-89 yendi.

Darüşşafaka Lassa, bu sonuçla Semt77 Yalovaspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım oldu.

Mersin ekibi ise 10 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de normal sezonu play-off potasında tamamladı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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